Bewoners over fatale schietpartij Rotterdam-Zuid: we hebben ermee te leven

Omwonenden reageren gelaten op de dodelijke schietpartij in een slijterij in Rotterdam-Hillesluis. "Ik vind het niet prettig, maar het zij zo. De buurt verloedert steeds meer en daar hebben we mee te leven."

Bij de schietpartij aan de Riederlaan kwam zaterdagmiddag een 46-jarige man om het leven. De vermoedelijke schutter is een 26-jarige man, die direct door de politie is gearresteerd.

Aan het vuurwapengeweld in de winkel ging een ruzie op straat vooraf. "Ik reed er langs en hoorde schreeuwen", zegt een bewoner van de Riederlaan. "Ik schonk er geen aandacht aan, want dat gebeurt hier zo vaak. Maar toen ik er net voorbij was, hoorde ik schoten achter me."

"Ik kon zien dat ze de dader snel te pakken hadden. Die lag op straat met een agent er bovenop. Ambulancebroeders renden de slijterij binnen. Maar die konden niets meer doen, hoorde ik later. Ze vertrokken, want het lichaam van een dode schijn je niet mee te mogen nemen. Daarna werd er een witte tent bij de winkel neergezet. Die heeft hier zeker tot 02.00 uur vannacht gestaan."