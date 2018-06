Deel dit artikel:











Hartinfarct treft oer-Spartaan Pim Doesburg Pim Doesburg (r) naast Joop Hiele in FC Rijnmond

Pim Doesburg is afgelopen maandag tijdens het sporten getroffen door een hartinfarct. De 74-jarige oud-doelman van Sparta en PSV ligt in het Franciscus Gasthuis en is in afwachting van een open hartoperatie.

Doesburg kreeg maandag pijn in zijn borst en ging direct naar het ziekenhuis. Daar is hij woensdag gekatheteriseerd en werd er vastgesteld dat er een vernauwing is in drie aders. Deze week zal tijdens een open hartoperatie in het Erasmus MC de 'schade' worden hersteld. Zijn zoon Danny laat weten dat Pim het goed maakt en dat hij goed aanspreekbaar is. Van een levensbedreigende situatie is geen sprake. Pim Doesburg is met 687 Eredivisie-wedstrijden recordhouder in Nederland. Hij speelde 421 competitieduels voor Sparta en kwam acht keer uit voor Oranje.