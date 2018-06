Amateurvoetbal: VOC nog in de race voor Hoofdklasse na krankzinnige slotfase

VOC heeft zich zondag geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie naar de Hoofdklasse. Zondag werd BVC ‘12 aan de Hazelaarweg met 4-3 verslagen. Een knotsgekke slotfase leverde uiteindelijk de overwinning op.

Na ruim een half uur voetbal liep VOC tegen een achterstand aan. Maar het werd voor rust nog erger voor de ploeg van Mark Weel. Hij zag zijn ploeg net voor rust nog een doelpunt incasseren, waardoor het een kansloze missie leek te worden voor de rood-zwarten.

Na 75 minuten stond die stand nog steeds op het bord, maar kwam even later de spanning toch terug in het duel. Een eigen doelpunt van BVC bracht hoop. VOC zette door en maakte op aangeven van Robbert Stout via invaller Raul Kertodikromo inde 82e minuut gelijk.

Twee minuten later lag de bal alweer in het net. Guust Malcorps scoorde voor VOC en zo draaide de ploeg de wedstrijd in zeven minuten helemaal om. Maar vlak voor tijd kon BVC ook nog een doelpunt maken, waardoor een verlenging aanstaande leek. Alsof de slotfase niet al gek genoeg was, viel er in de laatste seconden nóg een doelpunt.

Douwe van der Kroft scoorde in blessuretijd de 4-3, waardoor er niet verlengd hoefde worden en VOC zich plaatst voor de volgende ronde in strijd om promotie naar de Hoofdklasse.

Luister hierboven de gesprekken van Dennis Kranenburg terug met trainer Mark Weel en ​Douwe van der Kroft.