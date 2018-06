Niet alleen pepperspray, ook stokslagen op Turks consulaat

De Koerdische man die een week geleden op het Turkse consulaat met pepperspray is bewerkt, zegt ook met een stok te zijn geslagen door bewakers. Zondag verschenen foto's van zijn gewonde rug en het doktersverslag op internet.

Tegen de dokter verklaarde de 35-jarige Erdal Akbaba dat hij na onenigheid door beveiligers in elkaar is geslagen met een stok op de rug. Ook heeft hij pepperspray in zijn ogen gekregen, dat was al eerder bekend. De dokter meldt in de verklaring rode striemen op beide schouders en gekneusde spieren.

Geboorte registreren

Akbaba vertelde aan een verslaggever voor de BBC dat hij eerder al naar het Turkse consulaat ging om zijn pasgeboren dochter te registreren. Dat lukt niet vanwege een computerstoring. Een week later, vorige week dinsdag, zou hij met zijn vrouw en twee kinderen terug zijn gegaan. Na zo'n vier uur wachten bleek er nog steeds een fout in het systeem.

Op het moment dat Akbaba zijn documenten terug wilde pakken, kreeg hij het aan de stok met de medewerker van het consulaat. Die schakelde beveiligers in. Met vier man is hij vervolgens bewerkt met traangas en een stok.

Akbabas vrouw schakelde de politie en ambulance in, die de man mee naar buiten namen. Volgens de man zouden hulpverleners hebben gezegd dat de man, gezien de hoeveelheid pepperspray in zijn ogen, wel blind had kunnen worden als hij niet op tijd was geholpen.