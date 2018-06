Cricket: promovendus Sparta neemt gedeeld eerste plek in

Sparta Cricket heeft zondagmiddag gewonnen van Quick uit Den Haag. Door de overwinning staat de ploeg uit Capelle aan den IJssel gedeeld eerste in de Eredivisie. En dat terwijl de ploeg vorig jaar promoveerde vanuit de Hoofdklasse.

Sparta had 141 runs nodig om te winnen van de Hagenezen (4 out). Quick kwam tot 140 runs (all out).

Na zeven wedstrijden staat Sparta nu op een gedeelde eerste plek met tien punten, evenveel als het Schiedamse Excelsior '20. Zij hebben echter nog twee wedstrijden tegoed. Hun wedstrijd tegen HBS werd zaterdag afgelast. Volgende week spelen Sparta en Excelsior tegen elkaar.

Het Rotterdamse Punjab kwam niet in actie en staat met twee punten op de negende plek.