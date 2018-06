Deel dit artikel:











Man zwaargewond na klappen op het hoofd met gereedschap

Op de Kipstraat in Rotterdam is een man zondagavond ernstig mishandeld. Hij is daar met een stuk gereedschap op het hoofd geslagen.

Het is nog onduidelijk wat er aan het geweld vooraf ging. "Het lijkt op een ruzie, maar het slachtoffer was niet aanspreekbaar", zegt een woordvoerder van de politie. Agenten hebben een verdachte aangehouden. Die was door omstanders tegengehouden.