Schade aan Vlaardings restaurant valt mee na brand in meterkast

Het was goed schrikken voor medewerkers van restaurant Jofel aan de Plas aan de Surfpad in Vlaardingen. Het team was zondagochtend nog aan het opstarten toen er brand uitbrak in de meterkast van het gebouw.

Medewerkers van het restaurant waren bezig de toiletten schoon te maken, toen even voor 09:00 uur in de meterkast daarnaast ineens brand uitbrak. De brandweer meldde veel rookontwikkeling en heeft wat sloopwerk verricht om de brand onder controle te krijgen en het pand te ventileren. Rond 09:45 werd het sein brand meester gegeven.

Geluk

"Het was puur alleen de meterkast. De brandweer was er ontzettend snel bij, dat is ons geluk geweest", vertelt een medewerkster. Ze was samen met twee collega's in het restaurant aanwezig toen de meterkast vlam vatte.

Het restaurant is de hele zondag dicht geweest. Een flinke domper, volgens de medewerkster was het een goede dag geweest voor Jofel aan de Plas, met plek voor zo'n 120 mensen op het terras.

Maandag is het restaurant standaard dicht. "We hopen dinsdag weer open te kunnen", zegt de medewerkster. "Voor een groot deel is de stroomvoorziening geregeld met een noodaggregaat. Dat is in ieder geval voor onze koelingen."

Morgen wordt verder onderzocht hoe de brand is ontstaan.