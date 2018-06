Deel dit artikel:











Explosief bij woonhuis in Rotterdam-West Foto: MediaTV De straat, maandagmorgen vroeg. Foto: Victor Posthuma

Door een ontploffing in de Nozemanstraat in Rotterdam-West is in de nacht van zondag op maandag een huis beschadigd geraakt. Voor de deur was een explosief neergelegd. Niemand raakte gewond. Wel zijn ruiten gesprongen en is een auto beschadigd geraakt. Om wat voor explosief het precies gaat, is nog niet bekend.

Een overbuurman hoorde rond 02:00 uur een harde knal. "Het leek wel alsof er een bom afging", zegt hij. "Ik heb vanaf mijn balkon staan kijken. Ik dacht: ik blijf op afstand, straks komt er nog een tweede explosie." In het huis waarvan de ramen nu zijn dichtgetimmerd woont volgens hem een man alleen. "Ik zag hem naar buiten komen. Hij zag er gezond uit." Waarom het explosief bij het pand is neergelegd? Hij heeft geen flauw idee. "Dit is een rustige straat", zegt hij. "Met veel jonge gezinnen." In de Nozemanstraat heeft niet iedereen een onrustige nacht gehad. "Is hier iets gebeurd?", vraagt een andere bewoner met opgetrokken wenkbrauwen. "Ik heb helemaal niks gehoord en gewoon rustig geslapen."