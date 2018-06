IJsselland Ziekenhuis weet nog niet waardoor computersysteem plat ging

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft nog geen idee wat er afgelopen weekend is misgegaan met de ICT. Dat heeft bestuursvoorzitter Van Wijk maandagochtend gezegd op Radio Rijnmond.

''Sinds gisteren draait het ziekenhuis weer op volle toeren en zijn we tevreden over hoe alles functioneert."

Door een computerstoring konden er geen mensen worden geopereerd en geen bevallingen worden begeleid. Een paar patiënten zijn naar een ander ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk een operatie moesten ondergaan.

De storing van het computersysteem begon 's nachts en was rond 13:30 uur voorbij. "Het geheel was instabiel en op een gegeven moment vielen ook delen uit. We hebben daarna ook zelf apparaten uitgezet zodat we zeker wisten dat alles netjes in orde zou blijven.''

Maandag kunnen alle geplande operaties en afspraken gewoon weer doorgaan.