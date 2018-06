Deel dit artikel:











Vluchtende inbreker strandt in sloot Foto: Victor Posthuma

Op de Pendrechtseweg in Rotterdam is maandagochtend een inbreker met zijn auto in de sloot belandt. Samen met een compaan uit Amsterdam had hij geprobeerd om spullen te stelen op een schip in Zeeland.

De dieven sloegen toe in Nieuwdorp, waar de Amsterdammer direct kon worden gearresteerd. De andere man ging er vandoor en dook later op in Hoofddorp. Daar zette de politie de achtervolging in. De vlucht eindigde op de Pendrechtseweg, waar de inbreker een nat pak haalde. Hij raakte verder niet gewond. De man zit in de cel.