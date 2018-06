Lange file op A29 door ongeluk bij Haringvlietbrug

Een vrachtwagen is maandagochtend geschaard op de A29 ter hoogte van de Haringvlietbrug. Rond 11:00 uur stond het verkeer vanaf Willemstad over een lengte van vijf kilometer muurvast.

Het verkeer was ingesloten en kon geen kant op. Rijkswaterstaat stelde een omleiding in bij knooppunt Sabina. Het verkeer richting Rotterdam kon korte tijd het beste omrijden via Dordrecht (A59, A17, A16 en A15).

Tegen het einde van de ochtend werd de A29 weer vrijgegeven. Het was de vijfde keer in een week tijd dat een vrachtwagen betrokken is bij een ongeluk in de regio.