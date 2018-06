Van Persie begint tien dagen eerder aan voorbereiding bij Feyenoord

Zoals bekend begint Feyenoord op maandag 25 juni aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Voor Robin van Persie, die nog een jaar doorgaat met zijn profcarrière, zitten er dan alweer de nodige trainingsuren op.

Een dag of tien eerder, op 15 juni, meldt Van Persie zich alweer in Rotterdam Zuid. Hij heeft gevraagd om een extra rustige opbouw, zodat hij klaar is voor de échte voorbereiding van de bekerwinnaar van afgelopen seizoen.

Op 25 juni zal de selectie van Feyenoord zeker nog niet compleet zijn. De nodige internationals, zoals El Ahmadi, Amrabat, Jones, Tapia en Jorgensen spelen het WK in Rusland en sluiten pas later aan.