Onderzoek Rotterdamse prostitutiemoorden bijna afgerond

De zaak van de zogeheten Rotterdamse prostitutiemoorden wordt waarschijnlijk in het najaar inhoudelijk behandeld. Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

In deze zaak zit Albert B.(59) uit Schiedam vast. Hij zou in 1990 de dakloze Berendina Stijger in en 1991 de prostituee Francis Hofland hebben vermoord in Rotterdam. Zijn DNA is bij beide vrouwen aangetroffen.

De advocaten van Albert B. wilden meer weten van het precieze tijdstip waarop de vrouwen zijn overleden. Tijdens een korte zitting op maandag maakte justitie bekend dat er sprake is van flinke marges.

Bij Stijger is destijds haar lichaamstemperatuur niet gemeten. De patholoog anatoom zegt dat haar overlijden maximaal drie dagen was voor het aantreffen van het lichaam.

De temperatuur van Hofland was wel gemeten, maar niet haar lichaamsgewicht. De deskundige schat dat op 55 á 60 kg en stelt dan vast dat de vrouw destijds ongeveer acht uur dood was.

Albert B. en zijn advocaten waren maandag zelf niet aanwezig bij de zitting. De advocaten willen dat de moord op Mientje van Balkom(1989) en Jeanette Sip (1999) in het onderzoek wordt betrokken. Zij willen weten of een onbekende man verantwoordelijk is voor alle moorden.