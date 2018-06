Eerdmans: pislink is een understatement

"Een slechte zaak voor ons. En voor Rotterdam." Zo vat fractievoorzitter Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam de jongste wending in de Rotterdamse politiek samen. Zijn partij haalde bij de verkiezingen veruit de meeste zetels, maar staat bij de samenstelling van een nieuw bestuur met lege handen. Eerdmans, maandagochtend op Radio Rijnmond: "Ik ben pislink. En dat is een understatement."

Zondagavond werd bekend dat de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP samen een college willen vormen. Samen hebben ze 23 zetels, de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad van 45 zetels.

Eerdmans vindt dat Leefbaar de laatste weken genoeg handreikingen heeft gedaan om andere partijen te laten zien dat er heus te praten viel. Zo ging Leefbaar akkoord met Paul Rosenmüller ("niet echt uit onze stal") als een van de informateurs en kwam er meer afstand tussen Leefbaar en Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Maar de concessies waren voor GroenLinks en de PvdA niet voldoende. Eerdmans, fel: "Die wilden niet eens met ons om tafel."

Welke besmettelijke ziekte heeft Leefbaar?

"Dat is een heel goede vraag. Geen enkele dokter heeft het geconstateerd en de kiezer wist ons goed te vinden. We hebben ons na de verkiezingen op allerlei fronten koest gehouden en krijgen daar nu een trap voor terug."

"We weten dat nog maar vijftig procent van de mensen gaat stemmen", vervolgt hij. "En dan vraagt mevrouw Kathmann van de PvdA zich af hoe dat nou toch zou komen. Nou, hierdoor dus. Dit is het antwoord."

Wat kan Leefbaar zichzelf verwijten?

"Misschien hadden we nooit moeten toestaan dat er een GroenLinks-VVD-raamwerk zou komen. We wilden dat GroenLinks door het hoepeltje zou springen, zodat ze uiteiendelijk ook met Leefbaar zaken zouden willen doen. Maar toen links ons bleef blokkeren had de VVD moeten zeggen: samen uit, samen thuis."

Voelt u zich verraden door de VVD?

Verraden is een groot woord. Maar ik heb tegen VVD-voorman Karremans gezegd: je had je poot stijf moeten houden.

En nu?

"Voor ons wordt het prijsschieten in de oppositie. We hebben elf zetels. Nee, voor het nieuwe college worden het geen gemakkelijke jaren."