Wereldprimeur: unieke mammoet in Hellevoetsluis

Vanaf dinsdag heeft Historyland in Hellevoetsluis er een nieuwe attractie bij. Was er eerder al een grote, harige mammoet te zien, nu komen daar ook nog een mammoetkoe en een kalfje bij. "Dat is uniek", jubelt amateur-paleontoloog Dick Mol op Radio Rijnmond.

Paleontologen zijn onderzoekers van het leven van weleer, het geologisch verleden, legt Mol uit. "Historyland is een themapark op het gebied van geschiedenis. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog, de tijd van Michiel de Ruyter, maar er is ook een permante tentoonstelling van zo'n 800 vierkante meter over de mammoet."

De tentoonstelling gaat over het leven, 100.000 jaar geleden, over de bodem van de Noordzee, die toen nog geen zee was. "Boomkorvissers, die de Noordzeebodem afschrapen, komen in hun netten massaal botten tegen van mammoeten, wolharige neusharens, neushoornkatten, noem maar op. De mammoet is natuurlijk een icoon."

In Historyland staat al een exemplaar met een schouderhoogte van 3 meter 20. "Dit is een mammoetstier. En er is een heel groot verschil tussen de geslachten, de mannelijke en de vrouwelijke dieren. Dit skelet is opgebouwd uit 185 verschillende onderdelen."

En deze enorme unit krijgt nu gezelschap van een vrouwtje, en een kalfje. Mol: "We hebben wel honderdduizenden overblijfselen van die mammoeten. Die sorteren we uit, op geslacht en hoe groot ze geweest zijn. Dat kun je zien aan de vorm van de tanden en kiezen, maar ook aan de vorm." Na bizar veel uitzoekwerk - "dat duurt jaren" - is nu het moment om de onderdelen in elkaar te zetten.

Het is wel iets makkelijker dit keer, want de koe en het kalf zijn kleiner dan de stier. "We bouwen het vandaag allemaal op. Vanaf morgen is het voor het publiek tentoongesteld."

De amateur-paleontoloog is overduidelijk zeer enthousiast. "Dit is uniek in de wereld. Ik heb de hele wereld afgereisd voor mammoeten. Er is een Europa niet een museum te vinden waar je een mammoetstier, een mammoetkoe en een mammoetkalf tegelijk opgesteld ziet staan", zegt hij likkebaardend. "Dit is heel mooi, bijzonder en spectaculair. Uniek!"