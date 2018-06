Verbouwing gemeentehuis Capelle ligt stil

Er wordt vooralsnog niet meer getimmerd in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel. De verbouwing ligt stil na een geschil tussen de gemeente en de aannemer. Capelle wil niet meer door met het bedrijf FixPlan.

‘’FixPlan voldoet niet aan de verplichtingen. De vertraging is ontoelaatbaar’’, zegt een woordvoerder. ‘’Daarom gaan we niet verder.’’

Het Rotterdamse bedrijf won vorig jaar de aanbesteding en mocht het publieksgedeelte op de begane grond en eerste verdieping verbouwen. Maar al snel bleken de plannen en de realiteit niet met elkaar in overeenstemming.

‘’We hebben al tweehonderd wijzigingen moeten doorvoeren. Dat is veel’’, zegt Martijn Reedijk van FixPlan. Door die aanpassingen liep de verbouwing vertraging op.

‘’We moesten in februari klaar zijn. In overleg is afgesproken dat we in week 30 de begane grond zouden opleveren. Wij gaan dat halen, maar de gemeente denkt daar acht weken voordien dus anders over’’, concludeert Reedijk.

FixPlan heeft inmiddels juridische stappen genomen, omdat de gemeente Capelle is gestopt met betalen. Daarom ligt het werk stil en mag niemand op de plek waar tot voor kort werd gewerkt aan de slag.