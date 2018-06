Deel dit artikel:











Geweld op Kipstraat was van fietsendief Archieffoto

De man die zondag in Rotterdam-Centrum iemand met een tang op zijn hoofd sloeg, is een 26-jarige fietsendief. Hij had kort daarvoor op de Kipstraat de fiets van het slachtoffer gestolen.

Een achtervolging liep op niets uit. Even later keerde de fietsendief terug en sloeg het slachtoffer bewusteloos. De politie kon de dader aanhouden dankzij getuigen. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en mist enkele tanden.