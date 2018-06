Vlaardingse woonboot eindelijk gesloopt

Deel dit artikel:











De rottende woonboot die al sinds maart op de bodem van de Vlaardingervaart lag is dit weekend gesloopt en afgevoerd. Het wrak was lek geraakt door de strenge vorst en een doorn in het oog van veel inwoners en de directe buren.

De woonboot zonk in het voorjaar van 2017 voor de eerste keer. Met hulp van luchtkussens werd de ark weer drijvend gemaakt en het lek gedicht. Begin maart van dit jaar ging het weer mis . De stalen bak van de boot bleek na inspectie verrot en lek. Alleen de houten opbouw stak nog boven het water uit. De vorst had de eerdere noodreparatie teniet gedaan. Gesloopt

Nadat directe buren en de lokale politiek aan de bel trokken heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd het wrak te laten herstellen of te laten verwijderen. Dit weekend heeft een aannemer uit Maasland de resten van de ark gesloopt en verwijderd. Onlangs liet eigenaar Van Santen uit Vlaardingen op Radio Rijnmond weten de ligplaats graag te behouden en plannen te hebben voor een nieuwe ark. Buurman Fred Trooster die op de ark naast het verwijderde wrak woont is verheugd dat de boot weg is. "Ik hoop ook dat er nieuwe buren komen en dat het weer een beetje toonbaar wordt hier", meldt hij op social media.