PvdA over formatiegesprekken: doorbraak voor Rotterdam

De Rotterdamse PvdA is blij met de formatiegesprekken tussen de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. "Volgens mij is dit een doorbraak voor de stad. De impasse is doorbroken en we gaan met elkaar om tafel", stelt PvdA-fractievoorzitter Barbara Kathmann.

De grootste partij van de Rotterdamse raad, Leefbaar Rotterdam, maakt geen onderdeel uit van deze coalitie. Fractievoorzitter Joost Eerdmans is daar "pislink" over. "En dat is nog een understatement." Maar vlgens Kathmann is het logisch dat de andere partijen met elkaar om tafel gaan zitten. "We hebben een progressieve linkse meerderheid in de stad. Het is heel logisch dat je dan met elkaar optrekt." De VVD en GroenLinks hebben met elkaar een concept-raamwerk gemaakt waarin de grootste uitdagingen voor Rotterdam staan. Kathmann: "Dat is een heel mooi raamwerk geworden. Partijen staan te trappelen om met elkaar te spreken om het uit te gaan voeren."