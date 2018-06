Justitie eist werkstraf tegen douanier voor witwassen

Justitie heeft een werkstraf van 120 uur geëist tegen een Rotterdamse douanier. De vrouw zou drugsgeld hebben witgewassen.

De 48-jarige vrouw uit Barendrecht kreeg regelmatig geld van haar toenmalige collega, Gerrit G. Deze douanier is veroordeeld tot 14 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel.

Volgens justitie heeft de vrouw ongeveer 25.000 euro ontvangen van Gerrit G. en had zij kunnen weten dat het drugsgeld was. De verdachte zelf ontkent dat. “Ik had geen idee. Zijn winkel in tweedehands spullen zou heel lucratief zijn, dat was het verhaal en iedereen geloofde dat. Hij wilde zelf stoppen bij de douane, zo goed ging het.”

Over het krijgen van contante bedragen: “Ik dacht dat hij het geld pinde, zodat zijn echtgenote het niet zou merken.” De vrouw zegt ook dat ze veel minder kreeg toegeschoven, hooguit 5000 euro.

Door deze verdenking loopt er een ontslagprocedure tegen haar bij de douane. Justitie:”Zij heeft het aanzien van de douane ernstig geschaad. Met het geld verwende zij zichzelf. Parfum, een blitse auto: dat is niet uit te leggen aan mensen die zich wel aan de regels houden en dit niet kunnen betalen.”

De rechter in Rotterdam doet op 13 juli uitspraak.