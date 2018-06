Neptunus op jacht naar tiende Europa Cup

Neptunus jaagt deze week op haar tiende eindzege in de Europa Cup. En de kans dat dit de Rotterdamse honkbalclub gaat lukken is groot.

Want Neptunus is de titelverdediger na winst van de Europa Cup in 2017 én het speelt dit toernooi voor eigen publiek. Dat is vooral een geste vanwege het 75-jarige bestaan van de Rotterdamse vereniging.

Vorig jaar, in Duitsland, moest Neptunus het doen met vijf pitchers. Nu zitten er zelfs negen werpers bij de selectie van de regerend Europees kampioen. Het vergoot alleen maar de kansen, en de druk, op het prolongeren van het succes.

Dat blijkt ook uit de reportage die wij maakten bij één van de laatste trainingen van Neptunus, voor aanvang van het toernooi. Bekijk her resultaat hierboven.