Tbs'er zwaargewond bij brand in kliniek De Kijvelanden Foto: MediaTV

In een kamer van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal heeft korte tijd brand gewoed. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt door rookinhalatie. Twaalf anderen worden nagekeken door ambulancepersoneel.

Hoe de brand is ontstaan kon de brandweer niet zeggen. Door het vuur kwam veel rook vrij, waarop besloten werd de afdeling in zijn geheel te ontruimen. De bewoner was op het moment van de brand nog in zijn kamer en het duurde even voor hij in veiligheid kon worden gebracht. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.