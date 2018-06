Denk: 'grove belediging van de democratie'

De politieke partij Denk wordt net zoals Leefbaar Rotterdam uitgesloten van de onderhandelingen voor het nieuwe stadsbestuur. Fractievoorzitter Stephan van Baarle vind het een belediging voor hun stemmers en de democratie dat zij niet mee mogen formeren.

Van Baarle: "Het is een grove belediging voor de democratie dat Denk, als grootste winnaar van de verkiezingen, niet betrokken wordt bij de onderhandelingen en partijen als de PvdA en het CDA die keihard verloren hebben wel."

Denk was de grootste nieuwe binnenkomer in de Rotterdamse raad. De partij heeft vier zetels in de raad. Van Baarle zegt dat de gevestigde partijen uitsluitingspolitiek bedrijven door hen niet te betrekken bij de formatiegesprekken.

"Het is een gemiste kans om het geluid van al die Rotterdammers die hun vertrouwen in ons gesteld hebben en die verbinding hebben gevonden met de democratie nu geen door vertolking vinden in het stadsbestuur."