Bijeenkomst in Hillesluis na fatale schietpartij

Rotterdam houdt deze week een bewonersbijeenkomst na het recente geweld in de wijk Hillesluis. In een slijterij aan de Riederlaan werd zaterdag een man doodgeschoten.

Dat gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie op straat tussen een groep mensen. Twee van hen renden de winkel in, waarna het fatale schot gelost werd . De vermoedelijke schutter kon snel worden aangehouden.

"We gaan deze week organiseren dat we met de bewoners bij elkaar komen om vooral met elkaar te delen wat er allemaal aan de hand is. En hoe de mensen daar in zitten, want we willen vooral veel contact houden met de buurt", zegt stadsmarinier Tijs Nederveen.

Wanneer de bewonersbijeenkomst precies gehouden gaat worden, maakt de gemeente dinsdag bekend. De slijterij is nog steeds verzegeld voor sporenonderzoek. Naar verwachting kan de winkel deze week weer open.