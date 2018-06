Schelvis voorspelt: "Feyenoord-flank bij Italië-Nederland"

De oefeninterland tussen Italië en Nederland van maandagavond zal weinig voetballiefhebbers laten watertanden. Beide landen ontbreken op het WK en spelen een verplicht nummer in een Turijn. Maar volgens Emile Schelvis, huisanalyticus en kenner van het Italiaans voetbal, kan Oranje weleens flink rood-wit gekleurd zijn.

"Bij Italië gaan er spelers een kans krijgen die geen vaste waarde in de Italiaanse ploeg zijn. En ook bij Nederland verwacht ik dat er geëxperimenteerd gaat worden," legt Schelvis uit op Radio Rijnmond. "We zullen Van Dijk en Wijnaldum wel weer gaan zien en we weten dat Marten de Roon gaat spelen. Maar verder? Elia zal er ongetwijfeld in komen, Vilhena en Kongolo verwacht ik. Zo krijgen we een hele leuke Feyenoord-kant die we in de tweede helft in volle glorie kunnen bewonderen. Er valt zeker wat te zien."

Pas na het WK komt het Nederlands elftal weer in actie. Met een oefenwedstrijd op 6 september tegen Peru.