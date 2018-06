Nog steeds dode vissen in Rotterdamse singel

Foto: dode vis in de singel op maandag 4 juni

Foto: dode vis in de singel op maandag 4 juni

Er liggen nog steeds dode vissen in het water van de Lange Hilleweg in Rotterdam. Dit ondanks de schoonmaakactie van waterschap Hollandse Delta dit weekend.

Er is de afgelopen dagen enorme stankoverlast geweest door de rottende vissen. Het gaat onder meer om het water langs de Langegeer, Aalsdijk en Lange Hilleweg.

De bewoners van de wijk Bloemhof zijn er niet te spreken over. "Dit hoort gewoon niet. Er moet wat gebeuren aan het water. Je weet dat er iets niet goed is", vertelt een buurtbewoonster. Ze maakt zich ook zorgen om de huisdieren in de wijk.

Het waterschap heeft zaterdag met een graafmachine overleden vissen uit het water gehaald. "Mogelijk zijn er een paar gemist", aldus een woordvoerder van het waterschap maandag.

De vissen stierven afgelopen week massaal na het warme weer en de daaropvolgende overvloedige regen. Sommige buurtbewoners probeerden donderdag te redden wat er te redden viel door zelf het water in te gaan.