Betaald parkeren verdeelt Lange Hilleweg

De gemeente Rotterdam heeft het gebied voor betaald parkeren in de wijk Bloemhof maandag flink uitgebreid. De Lange Hilleweg heeft daardoor een kant waar er betaald moet worden en een kant waar je gratis mag parkeren.

Dat levert overlast op voor de bewoners. "We ondervinden gelijk al hinder in de straat omdat we nu opeens enorm veel auto's in de straat hebben waar je gratis mag staan", vertelt een buurtbewoner.

Sommige bewoners willen graag een blauwe zone in de straat. "Mensen komen dan maar even parkeren en gaan meteen weer weg."

Bewoners in het betaalde gedeelte kunnen een parkeervergunning aanvragen.