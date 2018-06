Ex van drugshandelaar:”Ik vind het knap dat ik zijn naam nog uit mijn strot krijg.”

Justitie eist een werkstraf van 240 uur tegen een 45-jarige vrouw uit Bergschenhoek voor witwassen. Zij zou in totaal 460.00 euro aan drugsgeld hebben gekregen van haar ex-man, Dennis van den Berg.

Van den Berg is vorig jaar veroordeeld tot tien jaar cel voor drugshandel. In deze zaak was douanier Gerrit G. de hoofdverdachte.

De vrouw ontkent crimineel geld te hebben witgewassen. “Ik ben maar een stomme huismoeder die niets weet. Dennis zei altijd:’Jij bent huisvrouw, ik doe de rest.’” Na een korte aarzeling:”Ik vind het knap dat ik zijn naam nog uit mijn strot krijg.”

De verdachte schetste een zwaar leven dat zij met Dennis van den Berg achter de rug heeft en waarin zij niets te vertellen had. Snikkend: “Nu weet ik: hij drogeerde mij elke vrijdagavond. Ik ben eigenlijk verkracht. Hij hing camera’s op in huis om mij te controleren. Om te kijken of ik geen andere man ontmoette.”

De vrouw dacht dat Dennis een bedrijf had in zonnepanelen. “Hij zei altijd dat de zaken goed gingen. Hij was eigenlijk altijd weg. Later bleek dat hij een ander had. Mijn hele leven met hem is een leugen geweest.”

Advocaat De Leon benadrukte dat zijn cliënt in de maling is genomen door Van den Berg. “Ze is niet de meest snuggere. Ze zat klem, in de macht van Dennis.”

Justitie heeft daar een ander beeld van. “Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat mevrouw wist dat het crimineel geld was. Ze heeft het over ‘zwart geld’ en ‘een dekmantel’. Verder horen we haar zeggen ‘dat Dennis de ballen verstand heeft van zonnepanelen.’ Dat ze van niets wist, is onaannemelijk.”