SBO de Poldervaart in actie voor Maak Kanker Kansloos

Maar liefst 160 leerlingen van SBO de Poldervaart uit Schiedam, deden zondag mee met een sponsorloop om geld in te zamelen voor de campagne Maak Kanker Kansloos.

Jef Amber Lengkeek merkte dat veel kinderen zich echt betrokken voelden bij het goede doel waarvoor zij in actie kwamen; 'Heel veel kinderen hadden inderdaad een verhaal. Over iemand in de familie die kanker heeft en wat dat precies inhoudt. Ze zijn zich er ook steeds meer van bewust dat het géén scheldwoord is, maar een hele erge ziekte'.

De totale opbrengst is nog niet bekend maar er is al meer dan €2500,- opgehaald!