Ruzie over meisje escaleert: zeven arrestaties

Een ruzie over een meisje tijdens het uitgaan in Brielle is afgelopen weekend helemaal uit de hand gelopen. Drie jongens werd in elkaar geslagen door een groep anderen. Een van hen brak z’n kaak, een jukbeen en vier tanden.

De ruzie over een meisje ontstond in eerste instantie in een horecagelegenheid, maar werd uiteindelijk op straat uitgevochten. Ook toen het slachtoffer, een 22 jarige Briellenaar, op de grond lag, kreeg hij trappen tegen zijn lijf. Ook een 23-jarige man uit Brielle en 22-jarige man uit Oostvoorne raakten gewond. De politie begon direct een klopjacht naar de daders. Een taxichauffeur wist te vertellen dat hij de groep naar een camping in Rockanje had gebracht. De zeven hadden het bandje van de horecazaak nog om en werden direct opgepakt. Ze moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.