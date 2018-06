Aanhang Leefbaar Rotterdam: "We gaan naar de bliksem"

Partijleider Joost Eerdmans was 'pislink' na de politieke buitenspel van Leefbaar Rotterdam. Zijn aanhang is weinig vrolijker gestemd en lijkt met een flinke kater wakker geworden te zijn. "We gaan naar de bliksem. Waar zijn we mee bezig?"

Even rondvragen in Leefbaar-bolwerk Pernis. Mevrouw Struiff woont er al een halve eeuw en is koud terug van vakantie. Een erg fijne thuiskomst is het niet. "Dit kan toch niet. Leefbaar is goed geweest voor Rotterdam."

Een dorpsgenoot iets verderop zit er ook doorheen, lijkt het. "Ik stem volgende keer niet meer. Dit lijkt helemaal nergens op."

Ook in Lombardijen - in sommige districten haalde Leefbaar daar 40% van de stemmen - moet men even bijkomen van het nieuws. Meneer Madoe vindt het onbegrijpelijk. "Leefbaar is de grootste in Rotterdam. Dan moet je regeren. Zo werkt het."