Sparta haalt Giliano Wijnaldum

Sparta heeft Giliano Wijnaldum aangetrokken. De Rotterdamse verdediger komt transfervrij over van Willem II en tekent een contract voor één jaar bij de Kasteelclub, met nog een optie voor een seizoen.

Wijnaldum heeft in het verleden ook in de jeugdopleiding van Sparta gespeeld. Hij was eveneens actief voor AZ, FC Groningen en de Duitse club VfL Bochum.

"Giliano bood zijn diensten aan Sparta aan", vertelt technisch manager Henk van Stee in een persbericht. "Hij was altijd een groot talent, maar besefte dat hij nog niet het maximale uit zijn carrière gehaald had en wil bij Sparta graag bewijzen wat hij in huis heeft. Wij denken dat hij, met zijn kwaliteiten en motivatie, van waarde kan zijn voor de club."