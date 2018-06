Aboutaleb diep teleurgesteld over afketsen vuurwerkverbod

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is 'diep teleurgesteld' dat het kabinet geen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen wil. Dat zei hij bij Radio Rijnmond. Maandag bleek dat het kabinet niet ingaat op een dringend verzoek hiertoe van de burgemeesters van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

De burgemeesters van de vier grote steden drongen in februari bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan op een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De burgemeesters hoopten dat het verbod de komende jaarwisseling al van kracht zou zijn.

Bevolking wil vuurwerk

Minister Fred Grapperhaus en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vinden een verbod te vergaand, mede omdat grote delen van de bevolking met de jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken.

"De mensen vinden het leuk" reageert burgemeester Aboutaleb op de argumentatie van de ministers. Hij legt zich niet neer bij het besluit. Aboutaleb wil hierover met zij collega's in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. "We hebben regelmatig overleg, dus dat gaan we zeker bespreken: wat gaan we hier mee doen?

Advies

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind vorig jaar om vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden "om letsel te voorkomen, omdat het grote overlast veroorzaakt en uitnodigt tot roekeloos gedrag."

Politie

De politie is ook "zwaar teleurgesteld", zegt Ruud Verkuijlen. Hij is programmamanager Geweld tegen politieambtenaren. "Agressie en geweld tegen politie zijn een groot probleem tijdens de jaarwisseling. Door een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen los je daar een groot deel van op."

De politie pleit al langer voor een verbod op dit vuurwerk. Korpschef Erik Akerboom sprak eerder van "een ernstige bedreiging'' voor agenten, andere hulpverleners en het publiek. Ook onder meer oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars willen een vuurpijl- en knalvuurwerkverbod.