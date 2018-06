Polder over haar volleybalcarrière: 'Ik verbaas me zeker wel'

Tessa Polder timmert flink aan de weg. De twintigjarige volleybalster uit Capelle aan den IJssel speelde de afgelopen twee seizoenen voor de Duitse club Ladies in Black Aachen en maakt deze zomer de overstap naar SC Schwerin, de landskampioen van onze Oosterburen. Momenteel maakt zij zich op voor de Nations League Dames, die deze week in het Topsportcentrum wordt gehouden.

"Ik verbaas me zeker wel", geeft Polder toe, die beseft dat de lancering van haar carrière snel is gegaan. "Bij Sliedrecht Sport (waar zij drie jaar geleden voor uitkwam, red.) heb ik niet vaak gespeeld. Ik was verrast dat ik naar Aachen kon." In haar eerste jaar in Duitsland speelde Polder niet zo vaak, in tegenstelling tot haar tweede jaar.

Oranje

Op dit moment voelt Polder dat zij steeds meer een vaste waarde in het Nederlandse volleybalteam wordt. Zo scoorde zij vorige week acht punten tegen Zuid-Korea. "Daar stond ik wel van te kijken. Serveren is normaal gesproken niet mijn sterkste punt. Het hielp ook wel dat het niet de beste wedstrijd van Zuid-Korea was."

Polder, die Bedrijfskunde aan de Open Universiteit studeert, droomt ervan om in Italië of Turkije te volleyballen. Bovendien hoopt zij op de Olympische Spelen in actie te komen. "Een medaille pakken is ieders droom."

Maar eerst wacht voor Polder de Nations League. Zij trainde vroeger veel in het Topsportcentrum, waardoor deze plek voor de Capelse vertrouwd aan voelt. Familie, vrienden en zelfs oud-docenten komen deze week naar haar kijken. "Dat maakt het wel extra speciaal."

'Er moet meer aandacht in Rotterdam naar topsport'

De duels van deze week zijn alleen nog niet uitverkocht, iets wat Polder jammer vindt. Zij is van mening dat er meer aandacht naar topsport in Rotterdam mag. "De stad kan meer reclame gebruiken. De Nations League kan ook voor niet-volleybal-fans leuk zijn", aldus Polder. Nederland komt deze week in actie tegen Dominicaanse Republiek, Italië en Servië.

"We willen revanche nemen voor de verloren EK-finale", zegt Polder, die nog niet weet of zij deze week speelt. "Je kunt veel strijdlust van ons verwachten. We gaan met alle energie de wedstrijden in."

Kijk hierboven naar het volledige interview van Frank Stout met Polder.