Schiedamse Syriër met hakbijl overleden

De 26-jarige Syrische man die vorige week met een hakbijl op een balkon in de Schiedamse Van den Tempelstraat stond te zwaaien, is overleden. De man werd neergeschoten toen hij met de bijl een arrestatieteam aanviel.

Hij bezweek maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, laat het Openbaar Ministerie weten. De man was een vluchteling uit Syrië. Volgens de gemeente Schiedam was hij een bekende van de hulpinstanties vanwege zijn psychische problemen. Zo gooide hij eerder dit jaar zijn hele huisraad op straat.

Tijdens de actie op het balkon riep hij volgens getuigen Allahu Akbar ('God is groot' in het Arabisch). De politie besloot bij hem binnen te vallen, toen het niet lukte de Syriër te kalmeren. Bij de inval raakte een politiehond dusdanig gewond dat hij overleed.

De rijksrecherche onderzoekt de zaak.