Bewoners Rotterdam Overschie zijn overlast spuugzat

Bewoners die langs het kanaal de Schie wonen in Rotterdam Overschie zijn daar de werkzaamheden aan het kanaal spuugzat. De scherpe bocht die daar in het kanaal ligt wordt verlegd voor de scheepvaart, daarvoor moeten nieuwe damwanden de grond in worden getrild.

'Mijn oren suizen gewoon op het einde van de dag, echt verschrikkelijk die herrie', aldus bewoner langs het kanaal Gerard Vink. Hij heeft al meerdere malen de inspectie gebeld omdat hij zegt niet meer normaal te kunnen leven in zijn huis. Een buurman die een bedrijf heeft aan huis vult hem aan: 'mijn klanten gaan gewoon weg, ik kan ze geen eens verstaan'. De provincie schuift de controle van de geluidsoverlast door naar de gemeente Rotterdam die op haar beurt ook weer de bal terug speelt naar de provincie. 'Hier wordt je zo moedeloos van, ik wil gewoon normaal kunnen wonen', aldus Vink. De werkzaamheden aan het kanaal gaan nog enkele maanden duren, het trillen van de damwanden zou over drie weken klaar moeten zijn. "dat moet echt wel stiller kunnen hoor', aldus Vink. De redactie heeft getracht een reactie te krijgen van het aannemersbedrijf, maar heeft deze niet te pakken kunnen krijgen.