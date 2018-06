Oranje laat naar gelijkspel tegen Italië

Ruud Vormer en Marten de Roon begonnen in de basis bij Oranje (Bron: ANP - Kay in 't Veen)

Het Nederlands elftal heeft maandagavond in Turijn tegen Italië de oefenreeks afgesloten met een gelijkspel. Oranje speelde niet goed, maar het team ontsnapte in de slotfase aan een nederlaag door een late treffer van Nathan Aké (1-1).

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begon slecht aan het duel. Italië creëerde genoeg kansen, maar Azzurri had echter pech in de afronding.

Na de rust kwam Oranje iets beter voor de dag, zonder echt te overtuigen. Simone Zaza maakte namens de Italianen in de 67e minuut de 1-0. Twee minuten voor tijd kopte Aké, oud-jeugdspeler van Feyenoord, als invaller de gelijkmaker binnen (1-1). Italië eindigde het vriendschappelijke duel met tien man, omdat Domenico Criscito in de tweede helft een rode kaart kreeg vanwege het neerhalen van de doorgebroken Ryan Babel.

Tony Vilhena startte bij Oranje in de basis. De middenvelder van Feyenoord speelde heel de wedstrijd. Steven Berghuis mocht in de zeventigste minuut invallen. Verder kwamen oud-regiogenoten Eljero Elia, Daryl Janmaat, Marten de Roon, Ruud Vormer en Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal in actie.