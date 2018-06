Deel dit artikel:











Grote brand in Hardinxveld-Giessendam verwoest appartement Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De brandweer is maandagavond met meerdere voertuigen uitgerukt voor een uitslaande brand in Hardinxveld-Giessendam. De brand brak uit in een appartement aan de Damstraat.

De vlammen waren in de wijde omtrek te zien. De brandweer heeft met meerdere wagens geblust, om ervoor te zorgen dat de brand niet naar naastgelegen panden zou overslaan. De woning waar de brand is uitgebroken, is door de brand niet meer bewoonbaar. De vier bewoners zijn elders opgevangen. Zij zijn niet gewond geraakt. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog niet duidelijk.