Kwart Rotterdamse kinderen bijziend door tablet en smartphone Foto: ANP / Robin van Lonkhuijzen

Een kwart van de 13-jarige kinderen in Rotterdam is bijziend en dat komt door teveel kijken op de tablet of smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC onder duizenden kinderen in Rotterdam.

Onderzoekers van het Erasmus MC volgen al jaren een groep Rotterdamse kinderen, Generation R. Toen deze kinderen zes waren, had 2,5 procent problemen met scherp zien in de verte. Uit voorlopige cijfers van het Erasmus MC blijkt dat de bijziendheid met een factor 10 is toegenomen naarmate de kinderen ouder werden. De definitieve cijfers volgen als alle kinderen van Generation R. dertien zijn. Dat is volgend jaar. De verwachting bij deze kinderen is dat rond de 21 jaar meer dan 50 procent bijziend is. Blind

Er wordt al langer gewaarschuwd dat te lang achter schermen van telefoons, computers en tablets niet goed is voor kinderogen. "Als we niets doen aan dit probleem, kunnen tienduizenden kinderen van nu later blind worden als gevolg van bijziendheid", waarschuwde oogarts Caroline Klaver van het Erasmus MC eerder. Hoewel het onderzoek is uitgevoerd onder Rotterdamse kinderen, denken de onderzoekers dat de resultaten ook representatief zijn voor de rest van Nederland.