Hoe moet de Stad van de Toekomst eruit zien? Ideeën voor de Stad van de Toekomst

Meer groen in de stad, een Formule 1-circuit of zelfs vliegende auto's: Rotterdammers kunnen de komende dagen meedenken over de Stad van de Toekomst. In de hal van Rotterdam Centraal is een pop-up ontwerpatelier ingericht, waar ontwerpers de ideeën van voorbijgangers uitwerken op papier.

"We spreken alles en iedereen aan om ideeën te krijgen voor de Stad van de Toekomst", vertelt Robert-Jan van der Veen van ontwerpbureau Plein06. In de stationshal staat een groot bureau, er liggen tekenvellen en ontwerpers staan klaar om de ideeën van voorbijgangers uit te werken. "Spannend, we hebben ons ontwerpbureau buiten gezet." Maar komt hij nog wel creatieve, vernieuwende ideeën tegen? "Ik word nog wel verrast. Kabelbanen door de stad, of een monorail rondom de stad. Het is interessant hoe gelaagd en creatief iedereen is." De creativiteit blijkt ook uit het idee van een man die bij het pop-up atelier stil staat. Zijn idee? "Een Formule 1-circuit op de Maasvlakte. Dat neemt een hoop exposure mee naar de stad." De inspiratie en input wordt door de ontwerpers gebundeld. Donderdag wordt daarvan één groot landschap als visie voor de Stad van de Toekomst getekend.