Carbidschieten Molenlanden wordt gereguleerd

Carbidschieten in Abbenbroek, Foto: Thijs Kern

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden leggen komende jaarwisseling het carbidschieten aan banden. In de dorpen in de Alblasserwaard, die vanaf volgend jaar samengevoegd worden tot de gemeente Molenlanden, mag het zogeheten melkbusschieten voortaan alleen nog buiten de bebouwde kom.

Ook mag voortaan alleen van 10:00 uur tot 02:00 uur geknald worden. Afgelopen jaarwisseling ging het onder meer in Bleskensgraaf door tot 05:00 uur, schrijven de gemeenten in een raadsvoorstel.

De overlast wordt vooral ervaren binnen de bebouwde kom. "Het is wenselijk om de traditie van carbidschieten in stand te houden, echter wel onder voorwaarden als gevolg waarvan overlast beperkt wordt en veiligheid in het oog wordt gehouden."

Mensen die toch binnen de bebouwde kom of buiten de gestelde tijden carbidschieten, kunnen boetes opgelegd krijgen van ruim 400 tot 4000 euro.