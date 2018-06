'Steeds meer gebreken aan nieuwbouwwoningen'

Nieuwbouwhuizen worden met steeds meer gebreken opgeleverd. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis op basis van een database van bouwtechnische keuringen. Vorig jaar telden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 fouten per nieuwbouwhuis.

Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van de crisisjaren. Toen werden gemiddeld vijftien gebreken per woning genoteerd.

De top drie met meeste gebreken in de regio wordt gevormd door achtereenvolgens Goeree-Overflakkee, Rotterdam en de gemeente Molenwaard. Het gemiddelde aantal fouten lag in die gemeenten vorig jaar rond de 27.

Gorinchem komt er in de regio het beste vanaf. Daar werden gemiddeld 16 bouwfouten per nieuwbouwwoning gevonden.

Nederland

​In Nederland staat de gemeente Ouder-Amstel bovenaan, met gemiddeld 37 oplevergebreken per nieuwbouwhuis. In de gemeente Haren is het aantal bouwfouten het laagst: gemiddeld 7.

De Vereniging adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar de kwaliteit van bouwbedrijven.