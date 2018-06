Oproep voor herinneringen aan Gerard Reve's tijd in Schiedam

Wie heeft er herinneringen aan Gerard Reve en zijn tijd in Schiedam? Schiedammer Jan Gordijn brengt een boek uit over de schrijver die van 1975 tot en met 1993 met zijn vriend Joop Schafthuizen in Schiedam woonde. Hij zoekt verhalen over Reve.

Hij heeft al wat verhalen staan, maar is op zoek naar meer. "Vier jaar geleden zijn we dit project begonnen. Toen hebben we mensen geïnterviewd en veel materiaal verzameld, maar we hadden het allemaal erg druk en dat is toen een beetje versloft", zegt Gordijn op Radio Rijnmond.

Nu zijn de verhalen van toen weer opgepakt en opgepoetst. Ook zijn er nieuwe contacten aangeboord voor het boek dat eind dit jaar moet verschijnen.

"We hebben een verhaal over het rooms-katholieke Gerard Reve Museum in Schiedam. Dat heeft toen bestaan, maar dat zal niet iedereen kennen."

'Niet de minste'

Er zijn ook verhalen van kunstenaars die Reve in zijn Schiedamse periode tegenkwamen. En ondertussen is er aardig wat nieuw materiaal. Gordijn is ook in gesprek met fotografen Vincent Mentzel en Klaas Koppe: "Dat zijn de niet de minste en zij hebben prachtige foto's gemaakt van Reve in Schiedam, onder andere voor de Basiliek. Die willen we ook heel graag voor het boek gebruiken."

Zelf kwam Gordijn Reve een keer tegen bij de broodafdeling van de Hema en een paar keer bij signeersessies. "Overigens heb ik zoveel over hem gelezen, dat ik hem beschouw als een goede vriend." Ook begint hij ieder jaar op 22 december aan het boek De Avonden, omdat dat zich rond die periode afspeelt.

Iedereen die een verhaal of foto's heeft, kan een mailtje sturen naar Gordijn die dan kijkt of het materiaal nog hiaten vult. Het boek wordt eind dit jaar gepresenteerd. Dan zijn ook allerlei Reve-activiteiten in Schiedam.