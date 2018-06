De Landelijke Eenheid van de politie heeft dinsdagochtend in Vlaardingen een bus vol met koper onderschept. Het koper is gestolen.

De politie zag een busje, dat te zwaar beladen was, rijden op de A20. Op de L.A. Kesperweg is het busje aan de kant gezet en werd duidelijk waarom het busje zo zwaar was: er lagen vele meters koperdraad achterin.

Waar de koper precies vandaan komt, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.