Witwaszaak: drie ton in een tasje van Marlies Dekkers

De Rotterdamse rechtbank buigt zich deze week over een aantal vermeende witwassers. Justitie trof bij hen en hun familie grote hoeveelheden contant geld aan. Niet alleen in een kluis, ook in simpele plastic tasjes en - volgens de verhalen - in een holle tafelpoot. In de ogen van justitie konden zij een luxe leventje leiden dankzij drugsgeld.

Zoals Angelique (49) uit Rotterdam, partner van de veroordeelde drugshandelaar Dennis van den Berg. Zij had zelf geen inkomen maar reed in een BMW X6. Geschatte waarde: 110 duizend euro. Hoe kon zij die betalen? “Ik had eerst mijn oude auto ingeruild.” Dat leverde 30 duizend euro op. En de rest? “Ik weet het niet. De dealer zei dat ik hem zo kon meenemen.” Rechter: ”U was niet nieuwsgierig wie die 80 duizend euro had betaald?” “Nee.”

Bij haar thuis werd 348 duizend euro in contant geld gevonden. Het grootste deel, iets meer dan drie ton, zat in een rode tas van Marlies Dekkers, in de slaapkamerkast. Angelique: ”Dat was de erfenis van mijn overleden man. Dat had hij voor mij en mijn zoon achtergelaten.”

Briefje

Zij overhandigde de rechter dinsdag een briefje dat door haar man was geschreven, vlak voor zijn dood. “Moppie, het wordt een onzeker jaar met de operaties. Ik wil dat jullie goed achterblijven, zodat jullie zonder zorgen kunnen doorleven. Groet, Henk.” Volgens Angelique vond zij het geld plus het briefje pas na zijn overlijden. Ze beaamde tegenover de rechter er nooit belasting over te hebben betaald.

Het was geen drugsgeld, zei ze. En haar huidige partner Dennis wist hier niets van. Vond zij het niet griezelig, zoveel cash geld in huis? “Ik had het misschien moeten storten, maar het had voor mij emotionele waarde omdat het van mijn man was.”

Business seats

Naast Angelique staat ook haar vader terecht voor witwassen. Justitie denkt dat hij drugsgeld van Dennis van den Berg heeft gebruikt voor business seats bij Feyenoord en voor de aankoop van een Jaguar.

De man zegt nooit te hebben geweten dat het mogelijk om drugsgeld ging. “Pas later ben ik aan Dennis gaan twijfelen. Hoe hij toch zoveel geld had. Hij betekent nu niets voor mij. Ik beschouw hem niet als mijn schoonzoon.”

Net als bij zijn dochter zaagde de rechtbank hem door over de herkomst van de contante bedragen. Zoals de honderdduizend euro die hij kreeg, om belasting te kunnen betalen na het overlijden van zijn vrouw. Dat kwam van Dennis, maar via een onbekende holding. “Ik vond het wel best en dacht: als het maar wordt betaald.”

Politiekoppel

Een politiekoppel, genaamd 'Ronnie en Daphne', wist bij Dennis en Angelique te infiltreren als zogenaamde vrienden. Zij verklaren ook over haar vader: die zou hebben verteld dat hij ooit een miljoen van Dennis in een holle tafelpoot had verstopt. Nu verwijst hij dat naar het rijk der fabelen. “Ze hadden zelf fantastische verhalen en daar ben ik in meegegaan.”

Het duo wist afluisterapparatuur te plaatsen. Daarop zeggen Angelique en haar vader volgens justitie zeer verdachte dingen: ze hebben het over ‘dat spul’ en dat het niet meer via Rusland maar een ander land moet komen. Maar ook hier ontkenningen: geen idee waar dat over ging.

Maandag stonden de ex-vrouw van Dennis van den Berg en een collega van de corrupte douanier Gerrit G. terecht voor witwassen. Ook zij zeiden absoluut geen weet te hebben van een eventuele criminele herkomst van het geld.