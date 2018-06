Doelman De Fockert naar Excelsior

Excelsior heeft zich versterkt met doelman Maarten de Fockert. De 23-jarige Maaslander komt transfervrij over van Heerenveen en tekent in Kralingen een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen.

De keeper genoot de jeugdopleiding bij Feyenoord, waarna hij in 2014 naar Friesland verkaste. Hij werd door Heerenveen in het seizoen 2016/2017 verhuurd aan VVV Venlo en afgelopen seizoen aan Go Ahead Eagles. In Deventer kwam hij vooral uit voor de beloftenploeg.

Eerder haalde Excelsior al Jerdy Schouten van Telstar en Denis Mahmudov van FC Dordrecht.