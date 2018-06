Deel dit artikel:











Wijnaldum: 'Nog niet het maximale uit mijn carrière gehaald' Giliano Wijnaldum

Giliano Wijnaldum keert bij Sparta terug bij de club waar hij in de jeugd ook al voor uitkwam. De 25-jarige verdediger kiest bewust voor de Kasteelclub om zijn carrière een nieuwe impuls te geven. ''Tot nu toe heb ik er nog niet het maximale uitgehaald'', zegt Wijnaldum in Beyond Yourself, de sportschool van oud-prof Iwan Redan.

Daar traint de Rotterdammer hard om volledig fit te worden. ''Ik trainer hier nu bijna iedere dag om zo fit mogelijk bij Sparta te beginnen. Dit zal ik in ieder geval doen tot de voorbereiding bij Sparta begint.'' Het jongere broertje van Liverpool-speler Georginio Wijnaldum zocht zelf contact met Sparta. ,,Ik kon naar het buitenland, maar dat zag ik niet zitten. Ik heb Henk van Stee een appje gestuurd en na het gesprek met hem en trainer Henk Fraser hebben ze me een jaar contract aangeboden. Zo kan ik laten zien wat ik kan en wie weet om daarna verder te gaan.'' Bekijk hierboven het volledig interview over onder meer zijn band van zijn broer Georginio, zijn cruciale fout in de wedstrijd Sparta - Willem II en het feit dat hij op jonge leeftijd al zo veel clubs heeft gehad.