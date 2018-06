Maria Werner werkt al 30 jaar als schoonmaker bij Erasmus MC/Daniel den Hoed. ‘Natuurlijk is er verdriet maar er wordt óók veel gelachen’.

Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven kanker. Vroeg of laat krijgen we dus allemaal met deze ziekte te maken, of het nou als patiënt is, in onze directe omgeving of professioneel. In deze serie horen we hoe kanker – op verschillende manieren – een rol in ons leven speelt.