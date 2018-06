Bijna zevenhonderd huishoudens in Maassluis zaten dinsdagmiddag zonder bijna een uur zonder stroom. Een kapotte kabel was de oorzaak.

De elektriciteit in de Zuidbuurt viel om 15:15 uur uit. Monteurs van Stedin kwamen ter plaatse om de storing te verhelpen. Even voor 16:00 uur was de storing voorbij.