Justitie in hoger beroep tegen uitspraak over Van der Graaf

Justitie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de meldplicht van Volkert van der Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn dwong vorige maand bij de rechter af dat hij zich niet meer hoefde te melden bij de reclassering.

Van der Graaf vindt dat de meldingen geen toegevoegde waarde hebben en wil graag naar het buitenland verhuizen. De rechter gaf hem daar vorige maand gelijk in.

Justitie is het daar niet mee eens en wil dat de meldplicht gehandhaafd blijft. Zij ziet na bestudering van het vonnis genoeg gronden om in beroep te gaan. Zo is het Openbaar Ministerie het oneens met de manier waarop de rechter de rapportages van deskundigen heeft geïnterpreteerd.

Justitie gaat in een versneld hoger beroep, omdat de beslissing van de rechtbank direct van kracht is geworden. Het is niet duidelijk hoelang het duurt voordat een spoedappel plaatsheeft.